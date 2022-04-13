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Таможенный комитет: Ставки таможенных пошлин в Азербайджане не изменились

Таможенный комитет: Ставки таможенных пошлин в Азербайджане не изменились В Азербайджане нет изменений в ставках ввозных и вывозных таможенных пошлин.
Бизнес
13 апреля 2022 г. 18:01
Таможенный комитет: Ставки таможенных пошлин в Азербайджане не изменились

В Азербайджане нет изменений в ставках ввозных и вывозных таможенных пошлин.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК), комментируя постановление Кабинета министров №147 от 7 апреля 2022 года.

"В ряде средств массовой информации и социальных сетях неверно истолковано постановление №147 Кабинета министров Азербайджана от 7 апреля 2022 года "О внесении изменений в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин“, утвержденное постановлением №500 Кабмина от 17 ноября 2017 года, якобы о снижении или повышении ставок таможенных пошлин на некоторые товары.

В соответствии с Международной конвенцией о гармонизированной системе описания и кодирования товаров с целью устранения существующих несоответствий, недостатков в гармонизированной системе, а также классификации новых товарных позиций на заседаниях подкомитета гармонизированной системы Всемирной таможенной организации с участием стран - членов, международных организаций и независимых экспертов публикуется новая версия с внесением изменений и поправок", - сообщили в ГТК.

По информации, в соответствии с законом Азербайджана ”О присоединении к Международной конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров и Протоколу о поправках к указанной конвенции", в целях приведения кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в соответствие с вариантом Международной гармонизированной системы на 2022 год по предложению Государственного таможенного комитета, согласованному с Министерством экономики и Министерством финансов, премьер-министром подписано постановление "О внесении изменений в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин". Решение вступает в силу через 30 дней после его опубликования.

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Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsi: "Azərbaycanda məhsulların gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişməyib"

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