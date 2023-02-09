Таможенные органы Азербайджана и Эстонии обменяются опытом

Таможенные органы Азербайджана и Эстонии достигли предварительного соглашения об изучении и обмене передовым опытом.

Таможенные органы Азербайджана и Эстонии достигли предварительного соглашения об изучении и обмене передовым опытом.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азерюайджана, договоренность была достигнута в ходе встречи делегации во главе с первым заместителем председателя ГТК, временно исполняющим обязанности председателя Шахином Багировым, с генеральным директором Налогово-таможенного Совета Эстонии Райго Ууккиви, которая состоялась в Эр-Рияде в рамках ”Конференции по закяту, налогам и таможне", организованной Управлением закята, налогов и таможни Саудовской Аравии.

На встрече с удовлетворением были отмечены существующие связи между таможенными органами двух стран, обсуждены взаимовыгодные проекты.

В то же время было рассказано о достижениях таможенной службы Эстонии в области применения информационных технологий.

Также была подчеркнута важность возможной деятельности постоянного представителя эстонской таможни в Европейском региональном офисе по усилению потенциала Всемирной таможенной организации, расположенном в городе Баку. Состоялся подробный обмен мнениями по дальнейшему укреплению сотрудничества.