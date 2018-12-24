Замминистра: Таможенные и налоговые реформы создадут условия для более прозрачной деятельности предпринимателей

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Баку. 24 декабря REPORT.AZ/ "В 2018 году была проделана большая работа по упрозрачниванию предпринимательства".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра налогов Метин Эйнуллаев заявил на мероприятии "Форум участников внешней торговли: внедрение системы пропуска "Зеленый коридор"".

По словам М. Эйнуллаева, предприниматели должны стремиться работать более прозрачно: "Полагаю, что параллельные реформы в таможенной и налоговой системах создадут условия для более эффективной и прозрачной деятельности предпринимателей".