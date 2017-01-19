 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Таможенники за прошлый год пресекли незаконный вывоз из Азербайджана 2 млн долларов

    Об этом сообщил председатель ГТК Айдын Алиев

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В 2016 году экспорт из Азербайджана в годовом сравнении сократился на 28,17% - до 9,143 млрд манатов с 12,729 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев на брифинге для журналистов.

    По его словам, в прошлом году отмечается также сокращение импорта: "Если в 2015 году импорт был равен 9,216 млрд манатов, в 2016-м эта цифра снизилась до 8,253 млрд".

    А.Алиев также добавил, что в прошлом году таможенники пресекли незаконный вывоз из страны 2 млн долларов США. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi