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Таможенники выявили более 63 килограммов наркотиков, спрятанных внутри арбузов

Таможенники выявили более 63 килограммов наркотиков, спрятанных внутри арбузов В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, было выявлено крупное количество наркотиков, спрятанных необычным способом - внутри арбузов.
Бизнес
3 мая 2025 г. 09:49
Таможенники выявили более 63 килограммов наркотиков, спрятанных внутри арбузов

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, было выявлено крупное количество наркотиков, спрятанных необычным способом - внутри арбузов.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, сотрудниками таможни был проведен досмотр транспортного средства, перевозившего груз "свежих арбузов" из Ирана в Россию транзитом через Азербайджан. При проверке на стационарной рентгеновской установке в партии груза были обнаружены подозрительные объекты.

При дополнительном осмотре в коробках были найдены 84 арбуза, внутри которых были спрятаны фольгированные упаковки с сушеной марихуаной общим весом 63 килограмма 417 граммов.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarpızın içərisində gizlədilən 63 kiloqramdan artıq narkotik aşkar edilib

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