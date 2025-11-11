Таможенники Азербайджана обнаружили лекарства, искусно спрятанные в коробках со сладостями

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза лекарственных препаратов в коробках со сладостями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

При прохождении рентгеновского контроля багажа гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Стамбула в Гянджу, внимание таможенников привлекли подозрительные очертания на мониторе.

В ходе тщательной проверки в сумке гражданина Азербайджана были обнаружены лекарственные препараты марки Lioresal (баклофен), не представленные для таможенного контроля и не задекларированные ни устно, ни письменно, ни в электронной форме. Медикаменты - всего 645 конволютов по 10 таблеток каждый - были спрятаны специальным способом в коробках, покрытых сверху сладостями.

По данному факту проводится расследование.