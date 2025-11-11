Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Таможенники Азербайджана обнаружили лекарства, искусно спрятанные в коробках со сладостями

    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза лекарственных препаратов в коробках со сладостями.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

    При прохождении рентгеновского контроля багажа гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Стамбула в Гянджу, внимание таможенников привлекли подозрительные очертания на мониторе.

    В ходе тщательной проверки в сумке гражданина Азербайджана были обнаружены лекарственные препараты марки Lioresal (баклофен), не представленные для таможенного контроля и не задекларированные ни устно, ни письменно, ни в электронной форме. Медикаменты - всего 645 конволютов по 10 таблеток каждый - были спрятаны специальным способом в коробках, покрытых сверху сладостями.

    По данному факту проводится расследование.

