Табачное предприятие Азербайджана может быть ликвидировано
Бизнес
- 28 апреля, 2026
- 09:58
ОАО "Hənifə-Tütün" проведет годовое общее собрание акционеров 14 июня в 10:00.
Как сообщает Report со ссылкой на официальную прессу, собрание пройдет в селе Ханифа Балакенского района.
На собрании будут обсуждены отчет о деятельности общества, его добровольная ликвидация или купля-продажа акций, а также другие вопросы.
Напомним, что "Hənifə-Tütün" было создано в 1999 году. Его уставный капитал составляет 60 тыс. манатов.
Последние новости
