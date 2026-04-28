    Табачное предприятие Азербайджана может быть ликвидировано

    • 28 апреля, 2026
    Табачное предприятие Азербайджана может быть ликвидировано

    ОАО "Hənifə-Tütün" проведет годовое общее собрание акционеров 14 июня в 10:00.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную прессу, собрание пройдет в селе Ханифа Балакенского района.

    На собрании будут обсуждены отчет о деятельности общества, его добровольная ликвидация или купля-продажа акций, а также другие вопросы.

    Напомним, что "Hənifə-Tütün" было создано в 1999 году. Его уставный капитал составляет 60 тыс. манатов.

    Azərbaycanın tütünçülük müəssisəsi ləğv oluna bilər

