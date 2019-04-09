Свыше 160 предпринимателей из ТЦ Diqlas получили помощь от государства

До сегодняшнего дня за материальной помощью обратились 219 предпринимателей, пострадавших от пожара в торговом центре Diqlas в Низаминском районе Баку, 161 предпринимателю было выплачено 1 146 тыс. манатов.

Об этом сообщили в министерстве экономики в ответ на запрос Report.

Как сообщалось, 4 апреля в Низаминском районе Баку начался прием документов от предпринимателей, понесших убытки в результате пожара. На сегодняшний день финансовая помощь в размере 778 тыс. манатов была переведена на банковские счета 89 предпринимателей.

Платежи осуществляются через Kapital Bank и Turan Bank.