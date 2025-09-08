ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Сумгайытский химпромпарк изменил название

    Бизнес
    • 08 сентября, 2025
    • 15:40
    Сумгайытский химический промышленный парк переименован в Сумгайытский промышленный парк.

    Как сообщает "Report", соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Кабинету министров и Министерству экономики поручено решить вопросы, исходящие из указа.  

    Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilib
    Sumgayit Chemical Industrial Park renamed

