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Судно Бакинского порта приватизировано за 70 тыс. манатов

Судно Бакинского порта приватизировано за 70 тыс. манатов Приватизировано судно "Шафаг" по приему нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других отходов, принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".
Бизнес
14 декабря 2022 г. 13:30
Судно Бакинского порта приватизировано за 70 тыс. манатов

Приватизировано судно "Шафаг" по приему нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других отходов, принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

По информации, судно, построенное в 1985 году, было продано за 70 тыс. манатов на торгах, проведенных минувшим днем Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Кроме того, на торгах были проданы 26 единиц госимущества – транспортные средства и оборудование. В целом на выставленное на торги госимущество поступил 291 заказ.

Как и на предыдущих торгах, большой интерес вызвала приватизация транспортных средств, торги прошли на конкурентных условиях. Так, последнее предложение на автомобиль марки BMW 535İ почти втрое превысило стартовую цену 7 тыс. манатов и составило 20,2 тыс. манатов. Микроавтобус марки Mercedes Benz Sprinter со стартовой ценой 10 тыс. мантов был продан за 25,7 тыс. манатов.

В результате торгов в бюджет с продажи госимущества ожидается поступление средств в объеме 207,3 тыс. манатов.

Очередные торги, на которые будут выставлены 25 мелких государственных предприятий и объектов, 10 транспортных средств, состоятся 20 и 27 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının gəmisi 70 min manata özəlləşdirilib

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