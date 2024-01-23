В 2023 году страны ОТГ увеличили товарооборот на 27%

В 2023 году товарооборот между странами Организации тюркских государств (ОТГ) в стоимостном выражении вырос на 27,3% по сравнению с 2022 годом и достиг 42 млрд долларов США.

В 2023 году товарооборот между странами Организации тюркских государств (ОТГ) в стоимостном выражении вырос на 27,3% по сравнению с 2022 годом, и достиг 42 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр торговли Турции Омер Болат на первом заседании Совета по конкуренции тюркских государств в Стамбуле.

Болат призвал увеличить взаимную торговлю между странами ОТГ и подчеркнул, что данный показатель незначителен по сравнению с общими экспортными показателями каждого государства в отдельности.

Турецкий министр напомнил, что суммарный ВВП стран ОТГ сегодня составляет 1,5 триллиона долларов. Благодаря богатству природными ресурсами и расположению на важнейшем в мире торговом маршруте - Среднем коридоре, страны ОТГ обладают огромным потенциалом для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, добавил он.