Страны ОИС обсудят вклад статистических служб в переход к энергетике нового поколения

Следующая сессия статистической комиссии Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится 1-3 октября в Анкаре (Турция).

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центра статистических, экономических и социальных исследований и подготовки кадров для исламских стран Абдулхамит Озтюрк в ходе III Международного статистического форума СНГ, проходящего в Баку.

"Статистическая комиссия ОИС - это высокоуровневая комиссия, которая собирается ежегодно, в ней принимают участие руководители национальных статистических служб. Между этими годовыми сессиями мы также организуем встречу в рамках Статистической комиссии ООН в Нью-Йорке. На следующей неделе мы планируем провести 14-ю сессию Статистической комиссии ОИС.

На этой сессии будут обсуждаться такие вопросы, как программа действий на 2026–2030 годы, роль национальных статистических служб в поддержке перехода к энергетике, основанной на данных, модернизация национальной системы сертификации (НСС) через цифровизацию, а также будет выбран один индикатор ЦУР (целей устойчивого развития)", - сказал он.

Отметим, что Азербайджан стал членом ОИС в декабре 1991 года. Организация исламского сотрудничества - межправительственная организация, которая была создана в 1969 году в Марокко. До 2011 года называлась Организация Исламская Конференция (ОИК). В организацию входят 57 государств.