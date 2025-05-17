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Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла почти на 10%

Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла почти на 10% В январе-апреле этого года стоимость платных услуг, оказанных населению, составила 4 млрд 502,3 млн манатов.
Бизнес
17 мая 2025 г. 13:36
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла почти на 10%

В январе-апреле этого года стоимость платных услуг, оказанных населению, составила 4 млрд 502,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что это на 9,6% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Юридическими лицами населению оказано услуг на 3 млрд 414,1 млн манатов, что составляет 75,8% от общей стоимости услуг.

В январе-апреле этого года каждый житель страны в среднем использовал различные платные услуги на сумму 440,1 маната, что в номинальном выражении на 65,7 маната больше по сравнению с январем-апрелем 2024 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts nearly 10% increase in cost of paid services rendered to population
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 10 %-ə yaxın artıb

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