Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8%

10:58

В январе-октябре текущего года в Азербайджане стоимость оказанных населению платных услуг увеличилась в реальном выражении на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10 млрд 192,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за 10 месяцев юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 7 млрд 687 млн манатов, что составило 75,4% от общей стоимости услуг.

В среднем номинальный объем платных услуг на душу населения за отчетный период составил 999,2 маната, что на 104 маната больше по сравнению с годом ранее.