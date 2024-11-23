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Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8%

Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8% 10:58
Бизнес
23 ноября 2024 г. 11:25
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8%

В январе-октябре текущего года в Азербайджане стоимость оказанных населению платных услуг увеличилась в реальном выражении на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10 млрд 192,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за 10 месяцев юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 7 млрд 687 млн манатов, что составило 75,4% от общей стоимости услуг.

В среднем номинальный объем платных услуг на душу населения за отчетный период составил 999,2 маната, что на 104 маната больше по сравнению с годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 8 %-dən çox artıb

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