Бизнес
15 августа 2025 г. 16:03
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла более чем на 9%

В январе-июле этого года стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, составила 8 млрд 75,2 млн манатов, что на 9,3% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За 7 месяцев юридические лица оказали населению услуги на 6 млрд 74,3 млн манатов, что составляет 75,2 % от общей стоимости услуг.

За отчетный период каждый житель страны в среднем использовал различные платные услуги на 789 манатов, что в номинальном выражении на 114 манатов больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 9 %-dən çox artıb

