Стоимость ненефтяного экспорта из Азербайджана выросла на 27%

В январе-апреле этого года экспорт в Азербайджан составил 6,4 млрд долларов США, в ненефтяной сектор - 697 млн долларов.

В январе-апреле этого года экспорт в Азербайджан составил 6,4 млрд долларов США, в ненефтяной сектор - 697 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Обзоре экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, экспорт ненефтяного сектора по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 146 млн долларов или на 26,5%.

В январе-апреле 2021 года в Турцию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 216,2 млн долларов, в Россию - 188,5 млн долларов, в Швейцарию - 68,2 млн долларов, в Грузию - 53,5 млн долларов и в США – 23 млн долларов.