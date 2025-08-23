Стоимость экспортируемого из Азербайджана цемента выросла почти на 33%

За январь-июль 2025 года из Азербайджана было экспортировано 541 тыс. 401,46 тонны цемента (в готовом виде или в форме клинкера) на сумму 34 млн 761,36 тыс. долларов США.

За январь-июль 2025 года из Азербайджана было экспортировано 541 тыс. 401,46 тонны цемента (в готовом виде или в форме клинкера) на сумму 34 млн 761,36 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость экспортируемой продукции увеличилась на 32,7%, а объем - на 27,7%.

Доля цемента в экспорте основных ненефтяных продуктов азербайджанского производства составляет 1,87%.

В июле из страны было экспортировано 78 тыс. 303,91 тонны цемента (в готовом виде или в форме клинкера) на сумму 4 млн 968,22 тыс. долларов США, что соответственно на 4,5% и 4,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

За 7 месяцев этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 28 млрд 841,8 млн долларов США. Это на 7,25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из внешнеторгового оборота 15 млрд 227 млн долларов США пришлось на экспорт, а 13 млрд 614,8 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 5,4%, а импорт увеличился на 26,15%.