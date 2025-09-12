Стеф Горис: Все больше бельгийских компаний интересуются Средним коридором - ИНТЕРВЬЮ

Бельгия проявляет большой интерес к развитию двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в различных отраслях экономики. Для продвижения этой цели в конце прошлого года была создана Бельгийско-Азербайджанская торговая палата, которая за короткий период деятельности добилась определенных результатов. В сентябре члены палаты совершили очередной визит в Баку. Об итогах миссии и ближайших планах BELGAZERCOM в интервью Report рассказал ее председатель Стеф Горис.

- Какие договоренности были достигнуты в рамках нынешней миссии?

- В феврале Бельгийско-Азербайджанская торговая палата BELGAZERCOM организовала первую торговую миссию в Баку. Тогда основной целью было понять, каким образом можно наладить сотрудничество, обсудить возможности с государственными структурами и официальными ведомствами Азербайджана, изучить рынок. Это была довольно успешная миссия.

Нынешняя миссия была сосредоточена именно на B2B-встречах и налаживании прямых контактов между азербайджанскими и бельгийскими предпринимателями. Мы хотели добиться конкретных практических результатов "на месте", увидеть живое сотрудничество и рукопожатия между бельгийскими и азербайджанскими бизнесменами. По итогам миссии удалось заключить пять официальных соглашений.

Например, бельгийская компания Zingametall (Zinga), занимающаяся холодным цинкованием, работает уже в 120 странах. Она до сих пор не была представлена в Азербайджане, что, безусловно, является упущением. Мы заранее провели подготовительную работу, определив потенциальных партнеров. В результате мы нашли оптимального кандидата - азербайджанскую компанию Polad Texno, которая согласилась стать дистрибьютором продукции Zinga. Соглашение уже подписано, юристы прорабатывают детали.

Кроме того, мы организовали встречи с конечными потребителями. В частности, в головном офисе SOCAR, где после нашей презентации закупочный комитет предложил вынести на рассмотрение пилотный проект с Zinga. Аналогичные переговоры состоялись и с Baku Steel Company, а также с рядом других предприятий. Здесь важно отметить, что инициатива исходила от нас, однако азербайджанские компании проявили большой интерес. Тогда генеральный директор Zinga предложил провести пилотный проект: предоставить материалы и специалистов, которые на месте покажут технологию. Компании смогут протестировать продукт, и уже после этого принять решение. Мы очень рады, что крупные азербайджанские компании согласились на реализацию пилотных проектов.

- Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние экономических отношений между Азербайджаном и Бельгией?

По оценкам не только моим, но и властей наших стран, до сих пор уровень экономических связей оставался недостаточным, им не хватало импульса. Однако сейчас ситуация стала меняться.

Всего девять месяцев назад мы создали Бельгийско-Азербайджанскую торговую палату, и уже за этот короткий срок мы смогли добиться конкретных результатов. Это лишь первый шаг. Весной (2026 года – ред.) мы планируем новую миссию, чтобы показать бельгийским компаниям результаты нынешней поездки и привлечь к сотрудничеству еще больше участников.

Приведу еще несколько примеров двустороннего сотрудничества. Азербайджанская компания Fors LLC заключила соглашение с бельгийской корпорацией Umicore – мировым лидером в области переработки и редкоземельных металлов. Стать клиентом Umicore крайне непросто, но благодаря посредничеству Палаты это удалось. Уже идет практическое сотрудничество и это результат нашей предыдущей миссии.

Наконец, особое внимание уделяется логистике. Из-за проблем в морских перевозках - в Красном море, роста расходов на страховку и безопасности - все больше бельгийских компаний обращают внимание на Средний коридор. В рамках миссии компания Move Intermodal, одна из крупнейших в бельгийской логистике, приехала в Баку в поисках партнера. В итоге нашла сразу двух - компанию Soyuzcontact (специализация – железнодорожные перевозки) и Hellmann Worldwide Logistics (автомобильные перевозки). Пока подписано лишь письмо о намерениях, ведь за два дня невозможно подготовить полноценное соглашение о совместном предприятии. Но сотрудничество уже начало развиваться.

- Какие планы у Палаты на будущее?

Завтра (в пятницу – ред.) мы возвращаемся в Бельгию. Но впереди у нас много "домашней работы". Мы получили целый ряд запросов от азербайджанских компаний, которые ищут конкретные промышленные решения. Мы все зафиксировали, и я уверен, что по многим из этих направлений мы сможем предложить решения.

По возвращении в Бельгию я свяжусь с нашими компаниями, проинформирую их о запросах азербайджанских партнеров и постараюсь определить, какие именно решения будут наиболее подходящими. Наша задача как Торговой палаты - выступать посредником между бельгийскими и азербайджанскими компаниями, помогать находить нужные решения и оформлять их в практические проекты. Когда мы вернемся весной, надеемся представить конкретные результаты по этим направлениям. Но одно могу сказать точно: запросов очень много, и работы впереди у нас предостаточно. После первых успехов мы хотим не останавливаться, а подниматься на новый уровень.

- Имеются ли обращения от азербайджанских компаний по участию в деятельности Палаты?

На данный момент членами Палаты являются 6-7 компаний (азербайджанских - ред.). Однако, после встреч в рамках миссии я услышал от ряда компаний готовность вступить в Палату. В конце переговоров я задавал вопрос: "Хотели бы вы стать членами Палаты?" - и получил положительные ответы. Теперь мы должны список этих компаний, направить им официальные приглашения, и они присоединятся к нам. Так что их количество будет расти.

- Как Вы оцениваете роль Палаты в развитии отношений между Бельгией и Азербайджаном?

На мой взгляд, двусторонние отношения могут охватывать разные сферы - политику, культуру, спорт и, конечно, экономику. При этом именно экономическое сотрудничество имеет особое значение, потому что оно объединяет людей в процессе создания новой добавленной стоимости, которая работает на обе экономики. Экономический рост - это основа повышения уровня жизни. Новые рабочие места, лучшие социально-экономические стандарты, рост благосостояния - все это возможно благодаря развитию двусторонних экономических связей. Поэтому мы и уделяем этому направлению столь серьезное внимание и работаем с полной отдачей.