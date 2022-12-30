Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Starlink Azerbaijan.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Starlink Azerbaijan.

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании - город Баку, Хатаинский район, проспект 8 Ноября, дом 15, квартира 140, уставной капитал - 100 долларов США, а законный представитель - Лорен Эшли Дрейер.

Отметим, что Starlink - это интернет-сервис, принадлежащий американской компании SpaceX. Основателем компании является Илон Маск - известный бизнесмен и владелец компании Tesla, которая занимается производством электромобилей. Лорен Эшли Дрейер работает в SpaceX с 2006 года и является генеральным директором по бизнес-операциям.