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Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане

Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Starlink Azerbaijan.
Бизнес
30 декабря 2022 г. 17:19
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Starlink Azerbaijan.

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании - город Баку, Хатаинский район, проспект 8 Ноября, дом 15, квартира 140, уставной капитал - 100 долларов США, а законный представитель - Лорен Эшли Дрейер.

Отметим, что Starlink - это интернет-сервис, принадлежащий американской компании SpaceX. Основателем компании является Илон Маск - известный бизнесмен и владелец компании Tesla, которая занимается производством электромобилей. Лорен Эшли Дрейер работает в SpaceX с 2006 года и является генеральным директором по бизнес-операциям.

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Версия на английском языке Starlink starts operating in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "Starlink" Azərbaycanda fəaliyyətə başlayır

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