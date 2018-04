Starbucks будет доступен на заправках SOCAR в Швейцарии

Цюрих. 22 августа. REPORT.AZ/ SOCAR начал осуществление с Швейцарии пилотного проекта в сотрудничестве со Starbuck.

Как сообщает Report, в рамках нового подхода "Starbucks on the go", известную продукцию Starbucks можно теперь приобрести на заправках SOCAR в районе Большого Цюриха.

SOCAR установил специальные кофейные магазины на избранных заправках. На них SOCAR предоставляет клиентам тот же выбор продукции с высоким качеством, который предлагается в магазинах Starbuck, но по цене на 25% ниже.