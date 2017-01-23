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    Стало известно время проведения бизнес-форума Азербайджан-ЕС в Баку

    Проведение бизнес-форума ожидается в конце мая - начале июня этого года

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Стало известно время проведения бизнес-форума Азербайджан-ЕС в Баку.

    Как сообщает Report, проведение бизнес-форума ожидается в конце мая - начале июня этого года.

    Как сообщала ранее глава представительства  Европейского Союза в Азербайджане Малена Мард, на форуме будут обсуждены возможности для развития бизнес-сотрудничества с Азербайджаном: "Также на форуме мы рассчитываем увидеть решение тех вопросов, которые были подняты на прошлом форуме".

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