Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Стало известно время проведения бизнес-форума Азербайджан-ЕС в Баку.

Как сообщает Report, проведение бизнес-форума ожидается в конце мая - начале июня этого года.

Как сообщала ранее глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Малена Мард, на форуме будут обсуждены возможности для развития бизнес-сотрудничества с Азербайджаном: "Также на форуме мы рассчитываем увидеть решение тех вопросов, которые были подняты на прошлом форуме".