Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок

Все условия для приема предпринимателей Дарнагюльского строительного рынка созданы в торговом центре "Абшерон". Для них предназначен участок базара в ТЦ, где реализуются древесина и металл. Участок, отличающийся активностью и высоким потоком покупателей, будет расширен до 200 гектаров.

На территории комплекса выделены места для мастерских, продажи материалов из древесины и металла. Все это позволит предпринимателям с максимальной легкостью, быстро и без потерь перенести свой бизнес в торговый центр "Абшерон".

Удобные и беспрепятственные выезды в регионы, в центр Баку, а также его окрестности являются еще одним преимуществом ТЦ "Абшерон". Кроме того, на территории центра имеются масштабные участки для удобной и, что немаловажно, бесплатной, парковки.

И, пожалуй, самым важным аспектом переноса станет то, что отныне предприниматели, перебравшиеся с Дарнагюльской территории в ТЦ "Абшерон", могут чувствовать себя в полной безопасности. Торговый центр берет на себя полное страхование всех расположенных на его территории магазинов и складов. Территория ТЦ "Абшерон" находится под контролем безопасности в режиме 7/24, здесь приняты все меры противопожарной защиты.

Отметим, что торговый центр "Абшерон" действует в поселке Локбатан с 2022 года. Он сумел в кратчайшие сроки получить признание как среди покупателей, так и среди предпринимателей. И сегодня центр является одним из крупнейших торговых объектов Азербайджана, специализирующимся на продаже стройматериалов.