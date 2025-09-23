İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Dərnəgül tikinti bazarının köçürüləcəyi yer bəlli oldu

    Biznes
    • 23 sentyabr, 2025
    • 10:00
    Dərnəgül tikinti bazarının köçürüləcəyi yer bəlli oldu

    Dərnəgül tikinti bazarında fəaliyyət göstərən sahibkarları qəbul etmək üçün "Abşeron" Ticarət Mərkəzində bütün müvafiq şərait yaradılıb. Ticarət mərkəzində hazırda tam aktiv olan və yüksək alıcı axınına malik taxta-metal bazarının sahəsi genişləndirilərək 200 hektara çatdırılacaq.

    Kompleks ərazisindəki emalatxanalar, taxta və metal materialların satışı üçün ayrılmış yerlər sahibkarlara bizneslərini rahatlıqla "Abşeron" Ticarət Mərkəzinə köçürmək imkanı verəcək.

    Regionlara, Bakı şəhərinin mərkəzinə və ətraf ərazilərinə rahat və maneəsiz çıxış imkanları "Abşeron" Ticarət Mərkəzinin üstünlüklərindən biridir. Ticarət Mərkəzində həmçinin müştərilərin pulsuz və rahat parkinq etmələri üçün geniş ərazilər fəaliyyət göstərməkdədir.

    "Abşeron" Ticarət Mərkəzi Dərnəgül ərazisindən köçəcək sahibkarlara təhlükəsiz, sığortalanmış biznes fəaliyyəti təmin edir. Ərazidə yerləşən bütün mağaza və anbarlar "Abşeron" Ticarət Mərkəzi tərəfindən tam şəkildə sığortalanır. 7/24 təhlükəsizlik nəzarəti ilə təmin olunan ərazidə yanğından mühafizə ilə bağlı bütün qabaqlayıcı tədbirlər görülüb.

    Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yerləşən "Abşeron" Ticarət Mərkəzi 2022-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Qısa müddətdə alıcı və sahibkarların rəğbətini qazanan ticarət mərkəzi bugün Azərbaycanda tikinti materiallarının satışı üzrə ixtisaslaşan ən böyük ticarət obyektidir.

    Dərnəgül tikinti bazarı "Abşeron" Ticarət Mərkəzi Lökbatan
    Foto
    Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок

    Son xəbərlər

    10:01

    Gömrük postunu ələ keçirmək istəyən və DTX-nin həbs etdiyi cinayətkar qrup üzvlərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    10:00
    Foto

    Dərnəgül tikinti bazarının köçürüləcəyi yer bəlli oldu

    Biznes
    09:58

    Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    09:56

    Hindistanda güclü yağışlar nəticəsində ölənlər var

    Digər ölkələr
    09:52

    Qırğızıstanda parlamentin buraxılması təsdiqlənib

    Region
    09:44

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    09:43

    "Arsenal" qışda İspaniya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb

    Energetika
    09:32
    Foto

    Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərliyi Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti