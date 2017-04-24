Стали известны наиболее подорожавшие в марте продовольственные товары в Азербайджане

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане стали известны наиболее подорожавшие в марте продовольственные товары, входящие в потребительскую корзину.
Как отмечает Report со ссылкой на Госкомстат, в месячном исчислении наиболее выросли цены на мандарины (30,5%). Так, средняя цена за 1 кг мандаринов составила 2,25 маната, в том числе, местные мандарины – 2,22 маната, импортируемые – 2,28 маната.
В первую десятку подорожавших продовольственных товаров из мясных продуктов вошла только курятина.
Отметим, что в марте подешевели только зелень (-9,1%) и репчатый лук (-10,1%).
Список наиболее подорожавших в марте продуктов:
|Название продукта
|В месячном исчислении, в %
|Мандарины
|130,5
|Бананы
|115,3
|Айва
|114,6
|Сладкий перец
|112,8
|Каштаны
|112,0
|Апельсины
|111,7
|Баклажаны
|111,6
|Киви
|110,9
|Груши
|110,7
|Курятина
|109,5
|Орехи
|109,5
|Гранаты
|109,3
|Томатная паста
|108,6
|Белая капуста
|107,8
|Тыква
|107,8
|Яблоки
|107,2
|Говядина с костями (нарезанная)
|106,9
|Тепличные помидоры
|106,8
|Фундук
|106,5
|Соленые огурцы
|106,4
|Квашеная капуста
|106,1
|Другие продукты из курятины
|105,5
|Картофель
|105,4
|Тепличные огурцы
|105,1
|Баранина с костями (нарезанная)
|105,0
|Фарш
|105,0
|Морковь
|104,9
|Говяжья печень
|104,8
|Говядина без костей
|104,5
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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