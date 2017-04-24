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    Стали известны наиболее подорожавшие в марте продовольственные товары в Азербайджане

    По данным Госкомстата, наиболее выросли цены на мандарины

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане стали известны наиболее подорожавшие в марте продовольственные товары, входящие в потребительскую корзину.

    Как отмечает Report со ссылкой на Госкомстат, в месячном исчислении наиболее выросли цены на мандарины (30,5%). Так, средняя цена за 1 кг мандаринов составила 2,25 маната, в том числе, местные мандарины – 2,22 маната, импортируемые – 2,28 маната.

    В первую десятку подорожавших продовольственных товаров из мясных продуктов вошла только курятина.

    Отметим, что в марте подешевели только зелень (-9,1%) и репчатый лук (-10,1%).

    Список наиболее подорожавших в марте продуктов:

    Название продукта  В месячном исчислении, в %
    Мандарины 130,5
    Бананы 115,3
    Айва 114,6
    Сладкий перец 112,8
    Каштаны 112,0
    Апельсины 111,7
    Баклажаны 111,6
    Киви 110,9
    Груши 110,7
    Курятина 109,5
    Орехи 109,5
    Гранаты 109,3
    Томатная паста 108,6
    Белая капуста 107,8
    Тыква 107,8
    Яблоки 107,2
    Говядина с костями (нарезанная) 106,9
    Тепличные помидоры 106,8
    Фундук 106,5
    Соленые огурцы 106,4
    Квашеная капуста 106,1
    Другие продукты из курятины 105,5
    Картофель 105,4
    Тепличные огурцы 105,1
    Баранина с костями (нарезанная) 105,0
    Фарш 105,0
    Морковь 104,9
    Говяжья печень 104,8
    Говядина без костей  104,5
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