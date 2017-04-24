Стали известны наиболее подорожавшие в марте продовольственные товары в Азербайджане

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане стали известны наиболее подорожавшие в марте продовольственные товары, входящие в потребительскую корзину.

Как отмечает Report со ссылкой на Госкомстат, в месячном исчислении наиболее выросли цены на мандарины (30,5%). Так, средняя цена за 1 кг мандаринов составила 2,25 маната, в том числе, местные мандарины – 2,22 маната, импортируемые – 2,28 маната.

В первую десятку подорожавших продовольственных товаров из мясных продуктов вошла только курятина.

Отметим, что в марте подешевели только зелень (-9,1%) и репчатый лук (-10,1%).

Список наиболее подорожавших в марте продуктов: