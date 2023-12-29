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Стала известна первая женщина в мире, чье состояние достигло $100 млрд

Стала известна первая женщина в мире, чье состояние достигло $100 млрд Наследница косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чье состояние достигло $100 млрд.
Бизнес
29 декабря 2023 г. 01:56
Стала известна первая женщина в мире, чье состояние достигло $100 млрд

Наследница косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чье состояние достигло $100 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, ее состояние выросло до $100,2 млрд. Такому росту способствовали рекордно высокие цены на акции компании L'Oreal, основанной ее дедушкой в 1909 году.

70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс занимает должность заместителя председателя компании, стоимость которой оценивается в $268 млрд. Она и ее семья владеет 35% акций. Наследница L'Oreal трижды считалась самой богатой женщиной в мире в 2021, 2022 и 2023 годах по версии журнала Forbes.

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