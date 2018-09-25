США наложат санкции на 12 российских компаний

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Министерство торговли США объявило о решении наложить санкции на 12 российских компаний. Предполагается, что эти организации действуют против интересов нацбезопасности Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, извещение об этом опубликовано 25 сентября на сайте федерального реестра, однако дата вступления санкций в силу не называется.

Речь идет о компаниях «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Nilco Group («Нилко груп»), «Сайрус Системс», научно-производственном предприятии (НПП) «Гамма», научно-исследовательском институте «Вектор», обнинском научно-производственном предприятии «Технология», научно-производственном предприятии подводных технологий «Океанос», конструкторском бюро «Авиадвигатель», группе компаний «Инфотекс», научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» и воронежском НИИ «Вега».

Сообщаетcя, что для этих организаций будет действовать презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.

Утверждается, что некоторые из перечисленных компаний способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве. Две компании попали под санкции за оказание поддержки ВМФ России. Остальные организации попали в черный список за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли.