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    США начали взимать пошлину на товары из Китая

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ США с 6 июля начали взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью 34 млрд долларов.

    Как сообщает Report, президент США Дональд Трамп заявил, что США могут в перспективе обложить повышенными таможенными пошлинами поставляемые в США китайские товары общей стоимостью свыше 500 млрд долларов.

    США развязали против Китая небывалую в истории экономических отношений торговую войну, заявило в пятницу министерство коммерции КНР: "Китайская сторона обязалась не наносить удар первой, однако для защиты коренных интересов государства и народа страны вынуждена прибегнуть к ответным мерам".

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