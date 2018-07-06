США начали взимать пошлину на товары из Китая

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ США с 6 июля начали взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью 34 млрд долларов.

Как сообщает Report, президент США Дональд Трамп заявил, что США могут в перспективе обложить повышенными таможенными пошлинами поставляемые в США китайские товары общей стоимостью свыше 500 млрд долларов.

США развязали против Китая небывалую в истории экономических отношений торговую войну, заявило в пятницу министерство коммерции КНР: "Китайская сторона обязалась не наносить удар первой, однако для защиты коренных интересов государства и народа страны вынуждена прибегнуть к ответным мерам".