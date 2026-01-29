Срок представления деклараций по налогу на землю продлен до 2 февраля

Государственная налоговая служба Азербайджана изменила срок представления декларации по земельному налогу.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, соответствующие изменения связаны с последними поправками в Налоговый кодекс.

Согласно статье 208.2 Налогового кодекса, предприятия рассчитывают земельный налог в годовом порядке, исходя из площади земельных участков и применяемых налоговых ставок. Декларация по начисленному земельному налогу должна быть представлена в соответствующий налоговый орган не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Поскольку в текущем году 31 января не является рабочим днем, срок подачи декларации продлен до первого рабочего дня после этой даты - 2 февраля.