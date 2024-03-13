О нас

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 10%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 10% Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе этого года увеличилась на 10,1% в годовом выражении - до 942,4 маната.
Бизнес
13 марта 2024 г. 12:36
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 10%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе этого года увеличилась на 10,1% в годовом выражении - до 942,4 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, научно-технической деятельности, информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была относительно выше.

На 1 февраля 2024 года численность наемных работников в экономике страны, по предварительным данным, составила 1 725,1 тыс. человек. Из них 901,7 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, а 823,4 тыс. человек - в негосударственном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Average monthly wage in Azerbaijan up by over 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-dən çox artıb

Другие новости из категории

Азербайджан возобновил экспорт лосося в Казахстан
Азербайджан возобновил экспорт лосося в Казахстан
13 марта 2024 г. 11:27
Азербайджан возобновил импорт персиков из Ирана
Азербайджан возобновил импорт персиков из Ирана
13 марта 2024 г. 10:27
Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое за десятилетия повышение зарплат
Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое за десятилетия повышение зарплат
13 марта 2024 г. 09:57
В Азербайджане зарегистрированы 14 ведущих хорватских компаний
В Азербайджане зарегистрированы 14 ведущих хорватских компаний
12 марта 2024 г. 18:23
Хорватские компании проявляют интерес к сферам IT и туризма в Азербайджане
Хорватские компании проявляют интерес к сферам IT и туризма в Азербайджане
12 марта 2024 г. 17:35
Замминистра: Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых в Карабахе
Замминистра: Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых в Карабахе
12 марта 2024 г. 16:30
Расширяются права должностных лиц Государственной налоговой службы
Расширяются права должностных лиц Государственной налоговой службы
12 марта 2024 г. 16:23
Азербайджан начал импортировать форель еще из трех стран
Азербайджан начал импортировать форель еще из трех стран
12 марта 2024 г. 16:07
Азербайджан возобновил импорт цистерн из Люксембурга
Азербайджан возобновил импорт цистерн из Люксембурга
12 марта 2024 г. 15:26
Азербайджан начал экспорт стеклотары в Узбекистан
Азербайджан начал экспорт стеклотары в Узбекистан
12 марта 2024 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi