Среди желающих создать бизнес в Карабахе около 70% - местные субъекты бизнеса

До сих пор в KOBIA поступило около 1,5 тыс. заявок от желающих основать бизнес и инвестировать в освобожденные территории Азербайджана предпринимателей, из которых около 70% - заявки местных субъектов бизнеса.

До сих пор в KOBIA поступило около 1,5 тыс. заявок от желающих основать бизнес и инвестировать в освобожденные территории Азербайджана предпринимателей, из которых около 70% - заявки местных субъектов бизнеса.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

"В целях поддержки улучшения финансовых возможностей малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентство по развитию малого и среднего бизнеса также предоставило более 750 тыс. манатов грантов 39 субъектам МСБ в рамках механизма финансирования проектов в сферах образования, науки, исследований.

В целях поддержки выхода малых и средних предприятий на рынки на безвозмездной основе обеспечено участие около 1,3 тыс. субъектов МСБ в 50 выставках и ярмарках в Азербайджане и зарубежных странах, обеспечена реализация продукции 25 предпринимателей в различных торговых сетях", - говорится в информации.

Отмечается, что количество домов МСБ, в которых предпринимателям оказываются услуги достигло трех, а количество услуг, оказываемых субъектам предпринимательства в этих центрах, превысило 300 тысяч. Принимаются соответствующие меры по созданию домов МСП в других крупных городах и районах страны, а также на освобожденных от оккупации территориях.

До сих пор в рамках механизма KOB dostu было организовано около 370 выездных встреч и просветительских мероприятий с участием около 17 тыс. предпринимателей.