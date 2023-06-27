О нас

Среди желающих создать бизнес в Карабахе около 70% - местные субъекты бизнеса

Среди желающих создать бизнес в Карабахе около 70% - местные субъекты бизнеса До сих пор в KOBIA поступило около 1,5 тыс. заявок от желающих основать бизнес и инвестировать в освобожденные территории Азербайджана предпринимателей, из которых около 70% - заявки местных субъектов бизнеса.
Бизнес
27 июня 2023 г. 13:25
Среди желающих создать бизнес в Карабахе около 70% - местные субъекты бизнеса

До сих пор в KOBIA поступило около 1,5 тыс. заявок от желающих основать бизнес и инвестировать в освобожденные территории Азербайджана предпринимателей, из которых около 70% - заявки местных субъектов бизнеса.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

"В целях поддержки улучшения финансовых возможностей малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентство по развитию малого и среднего бизнеса также предоставило более 750 тыс. манатов грантов 39 субъектам МСБ в рамках механизма финансирования проектов в сферах образования, науки, исследований.

В целях поддержки выхода малых и средних предприятий на рынки на безвозмездной основе обеспечено участие около 1,3 тыс. субъектов МСБ в 50 выставках и ярмарках в Азербайджане и зарубежных странах, обеспечена реализация продукции 25 предпринимателей в различных торговых сетях", - говорится в информации.

Отмечается, что количество домов МСБ, в которых предпринимателям оказываются услуги достигло трех, а количество услуг, оказываемых субъектам предпринимательства в этих центрах, превысило 300 тысяч. Принимаются соответствующие меры по созданию домов МСП в других крупных городах и районах страны, а также на освобожденных от оккупации территориях.

До сих пор в рамках механизма KOB dostu было организовано около 370 выездных встреч и просветительских мероприятий с участием около 17 тыс. предпринимателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağda biznes qurmaq istəyən sahibkarların 70 %-ə yaxını yerli biznes subyektidir

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi