    SpaceX купит у EchoStar частоты за $17 млрд и оплатит половину сделки своими акциями

    08 сентября, 2025
    SpaceX купит у EchoStar частоты за $17 млрд и оплатит половину сделки своими акциями

    Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX покупает лицензии на частоты у EchoStar Corp. за $17 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе EchoStar.

    Сообщается, что SpaceX заплатит $8,5 млрд денежными средствами и такую же сумму собственными акциями.

    EchoStar направит поступления от сделки на погашение долга, а также финансирование дальнейшего роста. По условиям соглашения SpaceX также оплатит проценты по долгу EchoStar на сумму порядка $2 млрд до конца ноября 2027 года.

    Сделка будет закрыта после получения всех регуляторных разрешений, отмечается в пресс-релизе.

    Компании также заключат долгосрочное коммерческое соглашение, которое позволит абонентам оператора мобильной связи Boost Mobile, принадлежащего EchoStar, подключаться напрямую к спутниковому интернету Starlink через 5G.

