Сотрудница Report победила в конкурсе, объявленном АЖД

Заместитель главного редактора, заведующая отделом экономики информационного агентства Report Илаха Мамедли стала победительницей исследовательского конкурса на тему "Азербайджанские железные дороги - 145-летний путь развития".

Заместитель главного редактора, заведующая отделом экономики информационного агентства Report Илаха Мамедли стала победительницей исследовательского конкурса на тему "Азербайджанские железные дороги - 145-летний путь развития".

Как сообщает Report, сегодня ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) совместно с Советом прессы Азербайджана объявили результаты конкурса, проведенного среди представителей субъектов медиа (газет, журналов, информационных агентств, интернет-ресурсов, телевидения и радио) по случаю 150-летия азербайджанской национальной печати.

Статья Илахи Мамедли "Будущее Евразии идет по рельсам: роль Азербайджана в новой логистической архитектуре", опубликованная на трех языках, заняла первое место в номинации "Геополитическое положение Азербайджана: роль АЖД в развитии международных коридоров".

Отметим, что на конкурс на тему "Азербайджанские железные дороги - 145-летний путь развития" было представлено более 70 материалов.