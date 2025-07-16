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Сотрудница Report победила в конкурсе, объявленном АЖД

Сотрудница Report победила в конкурсе, объявленном АЖД Заместитель главного редактора, заведующая отделом экономики информационного агентства Report Илаха Мамедли стала победительницей исследовательского конкурса на тему "Азербайджанские железные дороги - 145-летний путь развития".
Бизнес
16 июля 2025 г. 18:07
Сотрудница Report победила в конкурсе, объявленном АЖД

Заместитель главного редактора, заведующая отделом экономики информационного агентства Report Илаха Мамедли стала победительницей исследовательского конкурса на тему "Азербайджанские железные дороги - 145-летний путь развития".

Как сообщает Report, сегодня ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) совместно с Советом прессы Азербайджана объявили результаты конкурса, проведенного среди представителей субъектов медиа (газет, журналов, информационных агентств, интернет-ресурсов, телевидения и радио) по случаю 150-летия азербайджанской национальной печати.

Статья Илахи Мамедли "Будущее Евразии идет по рельсам: роль Азербайджана в новой логистической архитектуре", опубликованная на трех языках, заняла первое место в номинации "Геополитическое положение Азербайджана: роль АЖД в развитии международных коридоров".

Отметим, что на конкурс на тему "Азербайджанские железные дороги - 145-летний путь развития" было представлено более 70 материалов.

Статья сотрудника "Oxu.Az" Магеррама Алиева "Новая эра в пассажирских перевозках: к комфортному будущему с умными поездами" заняла 3-е место.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un əməkdaşı ADY-nin elan etdiyi yazı müsabiqəsinin qalibi olub

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