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Состоялось заседание совместной межправкомиссии Азербайджан-Южная Корея

Состоялось заседание совместной межправкомиссии Азербайджан-Южная Корея Сегодня в Сеуле состоялось третье заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Южная Корея.
Бизнес
7 июня 2023 г. 16:30
Состоялось заседание совместной межправкомиссии Азербайджан-Южная Корея

Сегодня в Сеуле состоялось третье заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Южная Корея.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, сопредседатель комиссии с корейской стороны, заместитель министра торговли, промышленности и энергетики этой страны Чон Дэ Чжин отметил, что Азербайджан и Южная Корея являются дружественными странами. По его словам, в прошлом году исполнилось 30 лет с установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов отметил, что Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи на Южном Кавказе.

Замминистра рассказал о принимаемых мерах по упрощению грузоперевозок по Среднему коридору и отметил, что реализация проекта Зангезурского коридора будет содействовать стабильности и развитию в регионе, усилит транзитный потенциал.

В ходе заседания были обсуждены возможности сотрудничества в сферах взаимных инвестиций, промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, образования, здравоохранения, культуры и туризма, по итогам которых был подписан протокол.

Комиссия создана на основании "Соглашения об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Южной Кореей", подписанного 28 августа 2012 года в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Cənubi Koreya Hökumətlərarası Birgə Komissiyasının iclası olub

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