Состоялась церемония вручения премии Azeri Business Award 2017

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В отеле JW Marriott Absheron Baku состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2017 года.

Как сообщает Report, Azeri Business Award 2017 собрал представителей 100 ведущих компаний, менеджеров высшего звена, специалистов в различных отраслях экономики, иностранных гостей и представителей СМИ. Лауреатом персональной премии за вклад в развитие двусторонних отношений между странами стал Чрезвычайный и Полномочный посол Катара в Азербайджане Юсуф Хассен аль-Сааи. Среди гостей присутствовали и другие дипломатические лица, включая посла Франции в Азербайджане Аурелию Буше, посла Греции в Азербайджане Никоса Канеллоса, посла Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саида Хана Мохманда и др.

Спонсором мероприятия Azeri Business Award 2017, организованном при информационной поддержке агентства Report, выступил Ambassadori Casino (Грузия, Тбилиси).

Перед церемонией вручения премии в фойе отеля JW Marriott Absheron Baku была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award.

Отметим также, что в рамках мероприятия был проведен модный показ роскошных нарядов дизайнера женской одежды Дианы Ахадпур.

Лауреаты премии Azeri Business Award 2017

Чрезвычайный и Полномочный Посол Катара в Азербайджанской Республике Юсуф Хассен аль-Сааи За вклад в развитие торгово-экономических отношений

Служба государственного реестра недвижимости при Государственном комитете Азербайджанской Республики по вопросам имущества За активное участие в развитии и расширении спектра электронных услуг

Gilan Holding Холдинг года

Diana Ahadpour Бренд одежды года

HTech Invest За вклад в развитие IT-индустрии Азербайджана

Анар Ализаде Деловая репутация

FAB Boya və Kimya Sənayesi Лидер рынка по производству строительных материалов

Interyer Servis Компания года. Архитектура и строительство

QAFQAZ Hotels & Resorts Сеть отелей года

Nabucco A&C Производство, доставка и монтаж полнокомплектных стальных зданий

M Studio Высокие стандарты качества. Интерьер и дизайн

Debet Uniform Лидер отрасли. Производство и продажа индивидуальных средств защиты, рабочей и корпоративной одежды

GeoEngeneering За высокие достижения в области геологии и геофизики

Oxçuoğlu İnşaat Архитектура и дизайн

İydə Парфюмерный бренд года

Kepro Esthetic Clinic За вклад в развитие эстетической медицины

Yağmur-2 За внедрение передовых технологий и эффективную сервисную поддержку в сфере автоматического полива

A-Sera Лидер в отрасли строительства теплиц и поставок тепличного оборудования

Hikmetoglu Transport Компания года. Международные грузоперевозки и логистика

Şəbəkə Travel За вклад в развитие туристической индустрии

BADAM Patisserie Ориентированность на потребителя

KATV1 Компания года. Кабельное телевидение

Lusso Vita Интерьер-салон года

Excelsior Hotel & SPA Baku Отель и SPA-комплекс года

ARB TV Телекомпания года

Об учредителе и премии:

Ежемесячный деловой журнал Business Time, выступающий учредителем премии Azeri Business Award, успешно функционирует в Азербайджане на протяжении 10 лет. Данный журнал является ведущим периодическим изданием Азербайджана в области экономики и бизнеса.

Business Time оказывает содействие национальному бизнесу в поиске и эффективном применении современных, гибких и обеспечивающих конкурентоспособность компании управленческих решений и посвящает читателей в актуальные и злободневные процессы, происходящие в экономике страны, посредством публикаций аналитических и информационных материалов с привлечением ведущих экспертов в своей области.

Церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award, учрежденная в 2009 году, является одним из самых престижных мероприятий Азербайджана в сфере бизнеса. Она ставит в пример лучшие организации и компании, создает новый имидж национального бизнеса, а также продвигает новые стандарты деловой этики в стране.

Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам азербайджанского рынка, которые формируют новый облик национального бизнеса. Главным фактором в определении победителей являются темпы роста деятельности номинанта.