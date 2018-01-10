Состоится заседание экспертного совета Caspian European Club

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ 17 января состоится закрытое заседание экспертного совета Caspian European Club. Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор Caspian European Club Мустафа Аббасбейли.

По его словам, на данном заседании будут обсужден и утвержден пакет предложений в налоговой, таможенной, банковской и страховой сферах, который будет отправлен в определенные инстанции. Мустафа Аббасбейли отметил, что экспертный совет Caspian European Club совместно с компаниями-членами Клуба с учетом международного опыта готовит регулярные предложения по развитию предпринимательства в Азербайджане и сокращению вмешательства регулирующих органов государства.

Он также напомнил, что в прошлом году президенту Азербайджана, председателю Caspian European Club Ильхаму Алиеву было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность продлить срок приостановления проверок государственными регулирующими органами компаний частного сектора еще на 2 года.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе.