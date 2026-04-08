Состав коллегии Государственного таможенного комитета расширен
- 08 апреля, 2026
- 14:31
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "Об утверждении состава коллегии Государственного таможенного комитета" от 1 мая 1995 года.
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новое распоряжение.
Согласно распоряжению, в состав коллегии включен руководитель аппарата Государственного таможенного комитета.
