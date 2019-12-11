 Наверх

Самед Гурбанов: Первое заседание Азербайджано-Российского делового совета в новом составе пройдет в начале 2020 года

Состав Азербайджано-Российского делового совета расширился
© Report

Экономическое сотрудничество является приоритетным в отношениях Азербайджана и России.

Как сообщает Report, об этом в ходе проходящего в среду в Баку заседания Азербайджано-Российского делового совета сказал председатель правления Совета Самед Гурбанов.

Он отметил значимость деятельности Совета в укреплении данных связей, а также увеличении товарооборота между двумя странами.

"За этот год мы провели шесть заседаний Азербайджано-Российского делового совета, а его состав расширился. Сегодня в него входят 145 компаний и организаций. Так, в начале следующего года мы проведем первое заседание Делового совета в новом составе", -  сказал С.Гурбанов.

Он отметил, что в начале года также состоится заседание туристической комиссии Азербайджано-Российского делового совета.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!