Самед Гурбанов: Первое заседание Азербайджано-Российского делового совета в новом составе пройдет в начале 2020 года

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Экономическое сотрудничество является приоритетным в отношениях Азербайджана и России.

Как сообщает Report, об этом в ходе проходящего в среду в Баку заседания Азербайджано-Российского делового совета сказал председатель правления Совета Самед Гурбанов.

Он отметил значимость деятельности Совета в укреплении данных связей, а также увеличении товарооборота между двумя странами.

"За этот год мы провели шесть заседаний Азербайджано-Российского делового совета, а его состав расширился. Сегодня в него входят 145 компаний и организаций. Так, в начале следующего года мы проведем первое заседание Делового совета в новом составе", - сказал С.Гурбанов.

Он отметил, что в начале года также состоится заседание туристической комиссии Азербайджано-Российского делового совета.