Сооснователь Netflix: Азербайджан - страна, где можно производить интересный контент

Азербайджан - страна, где можно производить и использовать интересный контент.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам соучредитель компании Netflix Марк Рэндольф в рамках Инновационного саммита INMerge 2025 в Баку.

По его словам, хорошие истории универсальны и могут создаваться в любом уголке мира: "Развлекательный контент не может быть одинаковым для всех. Сила стриминговых платформ заключается в их способности создавать контент, который будет интересен конкретным аудиториям. Азербайджан - одна из тех стран, которая может не только производить интересный контент, но и потреблять разнообразные медиапродукты".

Рэндольф подчеркнул, что реализация инноваций начинается с небольших, но последовательных шагов. "Особенно если вы находитесь в отрасли, не привыкшей к рискам. Я всегда советую начинающим предпринимателям не торопиться привлекать инвестиции", - отметил он.