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Соглашение "Яндекса" и Uber: кто станет владельцем бизнеса в Азербайджане?

Соглашение "Яндекса" и Uber: кто станет владельцем бизнеса в Азербайджане? "Яндекс" выкупит у Uber долю в совместных проектах. Общая стоимость сделки составляет 1 млрд долларов США.
Бизнес
31 августа 2021 г. 14:45

"Яндекс" выкупит у Uber долю в совместных проектах. Общая стоимость сделки составляет 1 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение российской компании.

В числе проектов, которые полностью перейдут "Яндексу", входят "Яндекс.Еда", "Лавка", "Доставка" и проект по производству беспилотных автомобилей.

Соглашение косвенно может затронуть и совместный бизнес компаний в Азербайджане. Так, созданная ими в 2018 году компания MLU B.V. оказывает услуги такси и доставки еды в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Беларуси и России.

В Азербайджане совместное предприятие работает под брендом Uber.

Стоит отметить, что соучредителем MLU B.V. числится не сам "Яндекс", а "Яндекс.Такси". В свою очередь, совладельцами "Яндекс.Такси" являются "Яндекс" и Uber. В рамках последней сделки "Яндекс" увеличил свою долю в этой компании на 4,5%, до 71%. В то же время, согласно этому же соглашению, Uber в течение двух лет может продать свою долю "Яндексу" за 1,8 - 2 млрд долларов США.

Иными словами, "Яндекс" может стать как единственным владельцем "Яндекс.Такси", так и обладателем большей части MLU B.V., действующей в Азербайджане.

Азад Гасанли

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