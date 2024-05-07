Министр: Отношения между Азербайджаном и Словакией быстро развиваются

Двусторонние отношения, включая экономическое сотрудничество, между Азербайджаном и Словакией развиваются быстро.

Двусторонние отношения, включая экономическое сотрудничество, между Азербайджаном и Словакией быстро развиваются.

Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра, министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила в ходе азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку.

"Очень рада, что отношения между нашими странами развиваются такими быстрыми темпами",- сказала она.

По словам министра, в Словакии активно наблюдают за экономическим ростом Азербайджана: "Стратегия Азербайджана по развитию в качестве нашего регионального торгового партнера укрепляется год от года".

Сакова подчеркнула, что укрепление торговых отношений недавно подтверждено соглашением об избежании двойного налогообложения, которое вступило в силу в начале апреля, а переговоры по соглашению о защите инвестиций находятся на завершающей стадии подготовки.