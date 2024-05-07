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В Баку начался азербайджано-словацкий бизнес-форум

В Баку начался азербайджано-словацкий бизнес-форум Сегодня в Баку стартовал азербайджано-словацкий бизнес форум.
Бизнес
7 мая 2024 г. 09:38
В Баку начался азербайджано-словацкий бизнес-форум

Сегодня в Баку стартовал азербайджано-словацкий бизнес-форум.

Как передает Report, в форуме принимают участие министры экономики Азербайджана и Словакии Микаил Джаббаров и Дениса Сакова.

На открытии форума министр экономики Микаил Джаббаров заявил, что Азербайджан и Словакия рассматривают возможность подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Министр подчеркнул, что за последние годы предприняты важные усилия по укреплению двусторонних отношений: "Наша правовая база расширилась, подписаны 11 двусторонних документов. В октябре 2021 года подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Словацкой Республики, охватывающее промышленность, строительство, транспорт, логистику, продвижение инвестиций, энергетику и другие области".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani-Slovak business forum starts in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Slovakiya Biznes Forumu başlayıb

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