В Баку начался азербайджано-словацкий бизнес-форум

Сегодня в Баку стартовал азербайджано-словацкий бизнес форум.

Сегодня в Баку стартовал азербайджано-словацкий бизнес-форум.

Как передает Report, в форуме принимают участие министры экономики Азербайджана и Словакии Микаил Джаббаров и Дениса Сакова.

На открытии форума министр экономики Микаил Джаббаров заявил, что Азербайджан и Словакия рассматривают возможность подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Министр подчеркнул, что за последние годы предприняты важные усилия по укреплению двусторонних отношений: "Наша правовая база расширилась, подписаны 11 двусторонних документов. В октябре 2021 года подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Словацкой Республики, охватывающее промышленность, строительство, транспорт, логистику, продвижение инвестиций, энергетику и другие области".