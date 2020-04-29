​SOCAR Polymer увеличил экспорт на 33%

В январе-марте этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало продукцию на 31,4 млн долларов США, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

SOCAR Polymer возглавил первую десятку в рейтинге негосударственных экспортеров ненефтяного сектора за первый квартал этого года.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год.