Со следующей недели Агентство продовольственной безопасности приступит к встречам с экспортерами

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Со следующей недели приступят к встречам с действующими в стране предпринимателями-экспортерами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

По его словам, важным условием является снижение рисков в процессе импорта посредством Агентства и устранение проблем с продовольствием, которые могут повлиять на здоровье населения.

Председатель агентства отметил о необходимости оказания помощи действующим в стране компаниям для реализации экспорта на должном уровне: "Мы всегда должны быть рядом с предпринимателями".