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    Со следующей недели Агентство продовольственной безопасности приступит к встречам с экспортерами

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Со следующей недели приступят к встречам с действующими в стране предпринимателями-экспортерами". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.  

    По его словам, важным условием является снижение рисков в процессе импорта посредством Агентства и устранение проблем с продовольствием, которые могут повлиять на здоровье населения. 

    Председатель агентства отметил о необходимости оказания помощи действующим в стране компаниям для реализации экспорта на должном уровне: "Мы всегда должны быть рядом с предпринимателями". 

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