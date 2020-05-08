​Сможет ли новая фабрика по производству медмасок удовлетворить спрос?

На предприятии ООО "Бакинская текстильная фабрика" в Сумгайытском химико-промышленном парке ежедневно производит 100-120 тысяч масок. До конца следующей недели этот показатель будет составлять 220 тысяч в день.

Об этом Report сообщила учредитель компании Сакина Бабаева.

Она отметила, что пока маски небольшими партиями продаются корпоративным компаниям: "Наша цель - удовлетворить потребности. В настоящее время мы ждем информации от Оперативного штаба при Кабинете министров, в каком направлении действовать. Продажа масок будет осуществляться при взаимодействии с властями. Оперативный штаб должен определить повседневный спрос на маски. В первые дни особого режима спрос составлял примерно 200-250 тысяч. Мы готовы предоставить этот объем".

С.Бабаева отметила, что в ближайшие дни будет запущена еще одна производственная линия, что позволит увеличить производство.

Отвечая на вопрос об экспорте масок азербайджанского производства, она отметила, что экспортный потенциал предприятия высок, но основная цель заключается в удовлетворении внутреннего спроса.

Отметим, что 6 апреля в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялось открытие предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО “Бакинская текстильная фабрика”. Производителю был предоставлен льготный кредит в размере 1,2 млн манатов Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики. Общие инвестиционные расходы на создание предприятия составляют 3,9 млн манатов.