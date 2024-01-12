СМИ: Tesla повышает зарплаты работникам в США

Tesla повышает заработную плату всем своим производственным работникам в Соединенных Штатах.

Tesla повышает заработную плату всем своим производственным работникам в Соединенных Штатах.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, повышение заработной платы последовало за еще одним рекордным годом для производства и поставок производителя электромобилей. Это также происходит на фоне продолжающихся усилий Объединения работников автомобильной промышленности (UAW) по организации рабочей силы компании.

Отмечается, что все "производственные сотрудники, специалисты по обработке материалов и инспекторы по качеству» в Соединенных Штатах получат «повышение заработной платы в соответствии с требованиями рынка". В качестве источника отчета издание процитировало флаер, который, как сообщается, был размещен на заводе Tesla во Фримонте и который он смог просмотреть. Однако в листовке не упоминалось, насколько будет "повышение заработной платы в результате адаптации к рынку" рабочих.

Tesla, со своей стороны, не дала комментариев по этому поводу.