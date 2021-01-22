Ситуация на рынке недвижимости: Выросла цена на некоторые дома

"В декабре прошлого года цены на рынке недвижимости выросли на 1,52%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на 1,21%"

"С начала распространения пандемии в 2020 году рынок арендного жилья полностью рухнул из-за введения различных ограничений, закрытия границ, прекращения деятельности многих отраслей, возвращения людей в районы и неспособности жителей районов оставаться в столице. Возвращение находящихся в нашей стране иностранных граждан в свои страны еще больше углубило этот процесс".

Об этом Report сказал эксперт по имущественным вопросам Эльнур Фарзалиев, комментируя общую ситуацию на рынке недвижимости.

Эксперт сказал, что во время внедрения жесткого карантинного режима люди примерно в марте-апреле переселились в дачные дома:

"После этого цены на дачные дома выросли, и в аренду их начали сдавать раньше. Вырос спрос на дома по цене 150-250 тыс. манатов. Позднее постепенно произошли послабления в карантинном режиме, и из-за наступления зимнего месяца практически нет спроса на дачные дома".

В прошлом году продажи домов в зданиях прекратились, однако это не особенно повлияло на цены. Цены на некоторые объекты недвижимости были чересчур завышены. Цены на эти объекты недвижимости впоследствии начали снижаться. В новостройках снижения цен не произошло. Потому что в течение некоторого времени строительство новых зданий не идет так, как раньше. Дорогие дома, расположенные в центре города, практически не продаются”.

Эксперт также прокомментировал ситуацию с коммерческими объектами: “Цены на некоторые объекты, например, дома торжеств, раньше были фантастическими, а клиентов было много. Уже почти год их двери заперты, а цены упали. Деятельность всех объектов в связи со свадебными торжествами приостановлена. Поэтому по какой бы цене эти объекты ни были выставлены на рынок, спрос на них отсутствует. В ценах же на некоторые объекты произошел резкий рост. Например, можно назвать места, пригодные для работы маркетов и аптек. Потому что, несмотря на закрытие всех сфер в период пандемии, деятельность этих объектов продолжалась”.

"С начала 2021-го года на рынке недвижимости не произошло существенных отличий по сравнению с предыдущим годом" Эльнур Фарзалиев Эксперт по недвижимости

Э.Фарзалиев полагает, что и в этом году на рынке не произошло серьезных изменений: “С начала 2021 года на рынке недвижимости не произошло существенных отличий по сравнению с предыдущим годом. Всего несколько дней назад коммерческим банкам были выделены средства для ипотечного кредитования, и банки начали выдавать ипотечные кредиты. В результате этого резко возросло число покупателей. Каждый раз при выдаче ипотеки на рынке происходит серьезное положительное оживление. Однако раньше купить в ипотеку можно было и квартиры в старых пятиэтажных домах, а сейчас Ипотечный фонд не выделяет кредиты на эти здания. Ипотечный кредит предоставляется только на квартиры в девятиэтажных зданиях и недорогих новостройках. Сейчас за счет ипотечных кредитов ситуация на рынке несколько лучше, чем в предыдущие месяцы”.

Генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA Нусрат Ибрагимов рассказал о процентном соотношении цен по сегментам на рынке недвижимости:

“В декабре прошлого года цены на рынке недвижимости выросли на 1,52%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на 1,21%. На рынке вторичного жилья за месяц наблюдался спад на 2,19%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - рост на 6,54%. На рынке первичного жилья за месяц произошел спад на 2,1%, за год – рост на 12,18%. Цены на частное жилье за месяц выросли на 3,17%, за год - на 3,68%.

На рынке коммерческих объектов за месяц наблюдался рост на 1,01%, за год - на 9,38%. На земельном рынке же за месяц снижение цен составило 8,34%, за год - 12,07%”.