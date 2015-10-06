​Silk Way Group закупит еще два самолета Boeing

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Silk Way Group продолжает расширять парк воздушных судов. Компания закупит еще два самолета Boeing 747-8 Freighter. Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении президент Silk Way Group Заур Ахундов на проходящем сегодня в Баку 6-ом Каспийском саммите по авиаперевозкам (6th Caspian Air Cargo Summit 2015).

По его словам, эти самолеты планируется завезти в Баку в 2016 году.

З.Ахундов отметил, что в рамках саммита будут обсуждаться будущее развитие авиакомпаний, их вклад в экономику, реалии экономического кризиса, рост цен и другие вопросы.

Отметив постоянное обновление самолетного парка авиакомпании, З.Ахундов сообщил, что компания считается ведущей в СНГ.

"Мы смогли превратить Баку в современный центр логистики. Baku Cargo обслуживает как внутренних, так и внешних клиентов. За последние годы количество грузов увеличилось", - подчеркнул он.