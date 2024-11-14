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Siemens планирует осуществить массовое сокращение сотрудников

Siemens планирует осуществить массовое сокращение сотрудников Руководство Siemens, несмотря на хорошие результаты деятельности, объявило о сокращении до пяти тысяч рабочих мест по всему миру.
Бизнес
14 ноября 2024 г. 21:54
Siemens планирует осуществить массовое сокращение сотрудников

Руководство Siemens, несмотря на хорошие результаты деятельности, объявило о сокращении до пяти тысяч рабочих мест по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из заявления гендиректора концерна Роланда Буша.

По его словам, это в основном коснется сегмента автоматизации производства.

"Иногда нам приходится проводить некоторые изменения, потому что события оказались не такими позитивными, как мы ожидали", - заявил Буш.

Согласно результатам деятельности за четвертый квартал и весь 2024 финансовый год (завершился 30 сентября), опубликованным на сайте компании, выручка германского концерна выросла с €20,62 млрд до €20,81 млрд, что выше ожидаемых прогнозов. По итогам же всего финансового года, объем чистой прибыли достиг €9 млрд - это рекорд для германского производителя.

Однако, в четвертом квартале объем заказов подразделения автоматизации производства, ведущего сегмента бизнеса Siemens, сократился сразу на 19%, а прибыль подразделения рухнула на 46% по сравнению с прошлым годом. Сколько именно человек попадут под сокращение, в компании пока не решили.

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