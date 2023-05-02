Швейцария профинансирует проект по развитию малого бизнеса в Азербайджане

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) принял решение о финансировании проекта "Финансы и консалтинг для малого бизнеса" в Азербайджане.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) принял решение о финансировании проекта "Финансы и консалтинг для малого бизнеса" в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Швейцарии в Азербайджане.

Согласно информации, SECO выделит 2 млн швейцарских франков (около 2,25 млн долларов США) на проект, который рассчитан на период до 2027 года.

Проект будет осуществляться через Фонд влияния на малый бизнес (SBIF) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и направлен на поддержку малых и средних предприятий консультациями и финансированием, ориентированным на результат.