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Швейцария профинансирует проект по развитию малого бизнеса в Азербайджане

Швейцария профинансирует проект по развитию малого бизнеса в Азербайджане Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) принял решение о финансировании проекта "Финансы и консалтинг для малого бизнеса" в Азербайджане.
Бизнес
2 мая 2023 г. 11:08
Швейцария профинансирует проект по развитию малого бизнеса в Азербайджане

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) принял решение о финансировании проекта "Финансы и консалтинг для малого бизнеса" в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Швейцарии в Азербайджане.

Согласно информации, SECO выделит 2 млн швейцарских франков (около 2,25 млн долларов США) на проект, который рассчитан на период до 2027 года.

Проект будет осуществляться через Фонд влияния на малый бизнес (SBIF) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и направлен на поддержку малых и средних предприятий консультациями и финансированием, ориентированным на результат.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Azərbaycanda “Kiçik biznes üçün maliyyə və məsləhət” layihəsini maliyyələşdirəcək

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