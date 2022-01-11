Шоу-рум с дагестанскими товарами и продукцией планируется открыть в Баку

10 января в представительстве Российского экспортного центра в Азербайджане состоялась рабочая встреча Торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и директора дагестанского Центра поддержки экспорта Руслана Абаскулиева.

В представительстве Российского экспортного центра в Азербайджане состоялась рабочая встреча торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и директора дагестанского Центра поддержки экспорта Руслана Абаскулиева.

Как передает Report со ссылкой на сетевое издание "Мирмол", в ходе встречи были обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Азербайджана в промышленные проекты, ТОСЭРы, предприятия туристической инфраструктуры, аграрный сектор Республики Дагестан.

Также по инициативе дагестанской стороны в настоящее время рассматривается возможность размещения в Баку постоянно действующий "Шоу Рум" дагестанской продукции. В I квартале 2022 года запланирована очная бизнес-миссия в Азербайджан дагестанских экспортеров под эгидой республиканского ЦПЭ.

Во встрече также приняли участие представитель АО РЭЦ в Азербайджане Николай Бондов, сотрудник представительства Республики Дагестан в Баку Хосров Гасанбеков, сотрудники Торгового представительства.