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Шоу-рум с дагестанскими товарами и продукцией планируется открыть в Баку

Шоу-рум с дагестанскими товарами и продукцией планируется открыть в Баку 10 января в представительстве Российского экспортного центра в Азербайджане состоялась рабочая встреча Торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и директора дагестанского Центра поддержки экспорта Руслана Абаскулиева.
Бизнес
11 января 2022 г. 10:00
Шоу-рум с дагестанскими товарами и продукцией планируется открыть в Баку

В представительстве Российского экспортного центра в Азербайджане состоялась рабочая встреча торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и директора дагестанского Центра поддержки экспорта Руслана Абаскулиева.

Как передает Report со ссылкой на сетевое издание "Мирмол", в ходе встречи были обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Азербайджана в промышленные проекты, ТОСЭРы, предприятия туристической инфраструктуры, аграрный сектор Республики Дагестан.

Также по инициативе дагестанской стороны в настоящее время рассматривается возможность размещения в Баку постоянно действующий "Шоу Рум" дагестанской продукции. В I квартале 2022 года запланирована очная бизнес-миссия в Азербайджан дагестанских экспортеров под эгидой республиканского ЦПЭ.

Во встрече также приняли участие представитель АО РЭЦ в Азербайджане Николай Бондов, сотрудник представительства Республики Дагестан в Баку Хосров Гасанбеков, сотрудники Торгового представительства.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Dağıstan əmtəə və məhsullarının “şou-rumu”nun açılması planlaşdırılır
Версия на английском языке Showroom with Dagestani goods, products may open in Baku

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